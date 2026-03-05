Borong Penghargaan FTG 2026, SJM Resorts Kokoh di Panggung Wisata Global
jpnn.com, JAKARTA - SJM Resorts (“SJM”) mengumumkan bahwa properti flagshipnya, Grand Lisboa Place Macau dinobatkan sebagai integrated resort di dunia yang semuanya meraih peringkat Five Star dari Forbes Travel Guide (FTG) 2026.
Pencapaian prestisius itu tidak hanya mencapai akomodasi, tetapi juga menyapu bersih predikat bintang lima untuk portofolio spa dan deretan restoran signature yang dievaluasi.
Keberhasilan itu menjadikan Grand Lisboa Palace Macau sebagai standar baru dalam industri wisata mewah global.
Managing Director SJM, Daisy Ho mengatakan pencapaian luar biasa atas rangkaian penghargaan Forbes Travel Guide Five-Star itu menempatkan SJM semakin kokoh di panggung global, sekaligus mencerminkan talenta unggul dalam sektor hospitality Macau.
Sebagai otoritas terdepan di industri luxury hospitality, sistem evaluasi ketat dari Forbes Travel Guide menjadikan apresiasi ini semakin bermakna.
"Pengakuan ini menegaskan komitmen jangka panjang kami terhadap budaya layanan, keunggulan operasional, serta pengalaman tamu yang senantiasa terkurasi dengan standar tertinggi, sekaligus memperkuat peran SJM dalam peta luxury travel global dan mendukung posisi Macau sebagai World Centre of Tourism and Leisure,” ujar Daisy dalam siaran persnya, Kamis (5/3).
Dia menjelaskan propertinya itu menjadi resort pertama yang menaungi spa berperingkat FTG Five-Star dalam satu destinasi, yakni The Spa at Grand Lisboa Palace, The Spa at THE KARL LAGERFELD, dan The SPA at Palazzo Versace Macau.
Properti ini juga menjadi satu dari hanya tiga destinasi di dunia dengan konsentrasi restoran FTG Five-Star terbanyak.
Grand Lisboa Place Macau dinobatkan sebagai integrated resort di dunia yang semuanya meraih peringkat Five Star dari FTG 2026.
