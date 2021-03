Borussia Dortmund Singkirkan Sevilla dari Liga Champions

jpnn.com, DORTMUND - Borussia Dortmund memastikan selembar tiket perempat final Liga Champions usai menyingkirkan Sevilla.

Dwigol yang dicetak Erling Haaland memantapkan langkah Dortmund ke babak 8 Besar kendati mereka diimbangi Sevilla 2-2 dalam leg kedua 16 besar di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Rabu (10/3) dini hari WIB.

Hasil itu cukup bagi Dortmund untuk menegaskan keunggulan mereka dengan skor agregat dalam dua laga 5-4.

Sevilla yang tiba dibebani tugas membalikkan kekalahan 2-3 di leg pertama, mengawali pertandingan dengan agresif tetapi tembakan jarak jauh Lucas Ocampos masih mampu dimentahkan oleh kiper Marwin Hitz.

8 - Borussia Dortmund have reached the UEFA Champions League quarter-finals for the first time since 2016-17, while the German side are unbeaten in their last eight home games in the competition (W5 D3). Rolling. — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021