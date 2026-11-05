Bos Aprilia Sindir Pihak yang Ogah Berangkat ke MotoGP Qatar 2026, Menohok!
jpnn.com - CEO Aprilia Massimo Rivola tidak ingin polemik MotoGP Qatar 2026 berlarut-larut.
Rivola melontarkan pernyataan tajam kepada pihak yang keberatan untuk datang ke Sirkuit Lusail.
Situasi keamanan di Timur Tengah membuat sejumlah pihak merasa khawatir, terutama setelah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.
Yamaha menjadi salah satu tim yang memilih tidak berangkat ke Qatar. Namun, Rivola tidak sepakat jika persoalan itu terus menjadi perdebatan.
"Kalau pihak penyelenaggara sudah memastikan situasinya aman, tidak ada alasan bagi kami untuk terus memperdebatkannya. Saya justru heran mengapa persoalan ini harus dibesar-besarkan," jelasnya.
Rivola Minta Semua Pihak Menghormati Keputusan Dorna
Rivola menegaskan bahwa MotoGP memiliki penyelenggara yang bertugas menilai berbagai aspek sebelum sebuah balapan digelar.
Karena itu, keputusan Dorna Sports sebagai promotor kompetisi semestinya menjadi acuan bagi seluruh pihak.
Menurutnya, jaminan keamanan yang disampaikan penyelenggara harus dihormati. Dia pun tidak melihat adanya manfaat dari perdebatan berkepanjangan yang justru menambah ketegangan menjelang seri Qatar.
Polemik MotoGP Qatar 2026 memancing reaksi keras CEO Aprilia Massimo Rivola. Dia bahkan menyampaikan pesan menohok
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