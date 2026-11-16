Bos AsetKu Kokko Cattaka Kini Pimpin Bidang Edukasi dan Literasi AFPI
jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) AsetKu Kokko Cattaka dipercaya mengemban peran strategis dalam kepengurusan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) periode 2026–2029.
Kokko akan memimpin Bidang Edukasi dan Literasi AFPI yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan pendanaan digital serta penguatan literasi keuangan di Indonesia.
Penunjukan Kokko sebagai Ketua Bidang Edukasi dan Literasi AFPI tersebut dikukuhkan dalam pelantikan kepengurusan AFPI yang belum lama ini diselenggarakan di Jakarta.
“Melalui AFPI, kami berkomitmen untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai industri pendanaan digital dan mendorong edukasi keuangan yang lebih inklusif dan transparan,” kata Kokko.
Pelantikan pengurus AFPI periode 2026–2029 mengusung tema “Konsolidasi Kepemimpinan, Penguatan Tata Kelola, dan Integritas Industri Pindar” yang menekankan pentingnya tata kelola, integritas, serta kolaborasi antar pelaku industri dalam mendukung perkembangan industri Pinjaman Daring (Pindar) di Indonesia.
Kokko menyadari dalam struktur kepengurusan AFPI, Bidang Edukasi dan Literasi memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan Pindar, mencakup mekanisme penggunaan, manfaat, risiko, serta tanggung jawab yang menyertainya.
“AsetKu menyambut keterlibatan dalam kepengurusan AFPI sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku industri,” kata dia.
Menurut Kokko, penguatan literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pemanfaatan layanan pendanaan digital secara bijak dan bertanggung jawab.
Chief Executive Officer (CEO) AsetKu Kokko Cattaka dipercaya mengemban peran strategis dalam kepengurusan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini
- Warta Ekonomi Gelar Akselerasi Keuangan yang Setara bagi Penyandang Disabilitas
- Asuransi Sinar Mas Beri Perlindungan Gratis Kepada Ratusan Siswa & Guru di Ternate
- Atome Finance Hadir di FinExpo 2026 Bandung
- Fatmawati BTN Lifestyle Expo 2026, Satukan Solusi Finansial dan Kebutuhan Gaya Hidup
- PNM Perkuat Kemandirian Pengemudi Ojol Disabilitas Lewat Sosialisasi Literasi Keuangan & Safety Riding