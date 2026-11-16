Bos AsetKu Kokko Cattaka Kini Pimpin Bidang Edukasi dan Literasi AFPI

jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) AsetKu Kokko Cattaka dipercaya mengemban peran strategis dalam kepengurusan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) periode 2026–2029.

Kokko akan memimpin Bidang Edukasi dan Literasi AFPI yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan pendanaan digital serta penguatan literasi keuangan di Indonesia.

Penunjukan Kokko sebagai Ketua Bidang Edukasi dan Literasi AFPI tersebut dikukuhkan dalam pelantikan kepengurusan AFPI yang belum lama ini diselenggarakan di Jakarta.

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“Melalui AFPI, kami berkomitmen untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai industri pendanaan digital dan mendorong edukasi keuangan yang lebih inklusif dan transparan,” kata Kokko.

Pelantikan pengurus AFPI periode 2026–2029 mengusung tema “Konsolidasi Kepemimpinan, Penguatan Tata Kelola, dan Integritas Industri Pindar” yang menekankan pentingnya tata kelola, integritas, serta kolaborasi antar pelaku industri dalam mendukung perkembangan industri Pinjaman Daring (Pindar) di Indonesia.

Kokko menyadari dalam struktur kepengurusan AFPI, Bidang Edukasi dan Literasi memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan Pindar, mencakup mekanisme penggunaan, manfaat, risiko, serta tanggung jawab yang menyertainya.

“AsetKu menyambut keterlibatan dalam kepengurusan AFPI sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku industri,” kata dia.

Menurut Kokko, penguatan literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pemanfaatan layanan pendanaan digital secara bijak dan bertanggung jawab.