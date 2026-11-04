Bos BI Bicara Soal Ancaman Inflasi Produsen ke Daya Beli

jpnn.com - Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan kenaikan inflasi di tingkat produsen yang menyentuh angka tujuh persen tidak serta-merta mengkhawatirkan bagi konsumen dalam jangka pendek.

Destry menjelaskan lonjakan harga di level produsen tersebut tidak langsung membahayakan daya beli masyarakat, karena komposisi komoditas yang dikonsumsi konsumen memiliki perbedaan.

Perbedaan kelompok barang membuat inflasi konsumen pada Oktober tercatat tetap terjaga di level 3,23 persen meskipun inflasi produsen sudah melambung.

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Meski belum mengkhawatirkan saat ini, Destry mengingatkan ancaman baru bisa muncul jika tingginya inflasi produsen berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang.

"Tentunya kembali lagi, kalau ini terjadi cukup lama, tentu ini yang perlu kami adress. Kemudian, kami juga melihat komposisi dari barangnya mungkin sama, tentu itu juga perlu menjadi perhatian kami," ujar Destry di kantornya, Selasa (3/11) malam.

Kondisi tersebut dinilai belum membahayakan konsumen, karena produsen saat ini masih meredam kenaikan harga agar tidak kehilangan pembeli.

Guna mencegah dampak buruk jangka panjang, Destry menyatakan pihaknya akan memetakan sumber pemicu inflasi dari sisi penawaran maupun permintaan.

"Kalau supply side naik, inflasi naik karena memang barangnya gak ada. Nah ini kan kami perlu addres-nya dari sisi supply, bukan yang demand," katanya menjelaskan.