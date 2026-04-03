Bos Blueray Cargo dan Dua Karyawan Segera Diadili

jpnn.com, JAKARTA - Pemilik PT Blueray Cargo, John Field, tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi. Proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menjerat John telah rampung.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa penyidik telah melakukan pelimpahan tersangka, berkas perkara, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk John Field dan dua tersangka lain pada Kamis (2/4).

Tahap pelimpahan ini dikenal sebagai tahap dua. Dua tersangka lain yang juga akan diadili adalah Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Cargo, Andri, dan Manager Operasional PT Blueray Cargo, Dedy Kurniawan.

Budi Prasetyo menyebutkan ketiganya berperan sebagai pihak pemberi dalam perkara tersebut. “Tiga tersangka selaku pihak pemberi dalam perkara Bea Cukai,” ucap Budi dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Jumat (3/4).

Selanjutnya, kata Budi, penuntut umum memiliki waktu 14 hari ke depan untuk menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkannya ke pengadilan negeri. “Penuntut Umum punya waktu 14 hari untuk kemudian menyusun berkas dakwaan. Jika penyusunan berkas dakwaan sudah selesai, akan dilimpah ke PN,” ujar Budi.

Adapun tersangka lain yang berstatus sebagai penerima suap dan gratifikasi masih dalam proses penyidikan. Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan; dan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo.

Dalam persidangan nanti, KPK berencana membongkar seluruh fakta yang disebutnya sebagai ‘borok’ para pesakitan, termasuk bos Blueray Cargo, John Field. Sidang para tersangka ini direncanakan terbuka untuk umum.

Budi Prasetyo mengundang masyarakat dan pers untuk mengikuti jalannya persidangan. “Nanti masyarakat dan jurnalis bisa mengikuti perkembangan persidangan, termasuk mencermati setiap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan di perkara bea dan cukai ini,” tandas Budi.