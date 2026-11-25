jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mendadak meninggalkan agenda pemaparan Laporan Kinerja dan Keuangan (Lapkeu) 2025 di kantor Wisma Danantara Indonesia, Rabu (25/11).

Kepergian mendadak tersebut turut diikuti oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Donny Oskaria setelah keduanya dilaporkan menerima panggilan dari pihak Istana Kepresidenan.

Pemaparan capaian kinerja serta keuangan konsolidasi Danantara sepanjang tahun 2025 ini sendiri sebelumnya sempat tertunda perilisannya selama beberapa waktu.

Selain Rosan dan Donny, agenda tahunan tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran direksi lainnya, yakni Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir serta Chief Financial Officer (CFO) Arief Budiman.

Momen kepergian terjadi sesaat setelah Rosan menuntaskan sesi pemaparan terkait sejumlah indikator capaian perusahaan, mulai dari perolehan laba bersih hingga dividen.

Di tengah acara yang masih berlangsung, Rosan tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon dan bergegas keluar dari ruangan pertemuan sejenak.

Sekembalinya ke dalam ruangan, CEO Danantara tersebut langsung memberi isyarat kepada Donny untuk mengikutinya sebelum berpamitan singkat kepada para jurnalis yang meliput.

Moderator acara kemudian memberikan penjelasan kepada hadirin bahwa Rosan dan Donny mendapat panggilan dinas untuk segera menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.