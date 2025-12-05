menu
Bos Danantara Minta Keringanan Pajak, Menkeu Purbaya Blak-blakan Tekankan Ini
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan jempolnya. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi permohonan dukungan fiskal yang diajukan untuk CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Purbaya menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan selektif dalam merespons permintaan insentif pajak dari Danantara.

"Ada yang dikasih, ada yang engga dikasih," kata Purbaya di DPR RI, Kamis (4/11).

Secara rinci, Purbaya menjelaskan dukungan yang disetujui yakni memberikan keringanan pajak untuk BUMN yang tengah dalam restrukturisasi korporasi.

Kebijakan ini dinilai wajar mengingat status Danantara sebagai proyek pemerintah yang baru dibentuk.

"Dia bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal," ucap Purbaya

Namun, Purbaya menekankan keringanan pajak tersebut akan berlaku dalam jangka waktu yang terbatas untuk mendukung fase awal operasional.

Dia menjelaskan negara akan kembali memungut pajak secara normal, setelah periode tersebut usai,

Danantara yang tengah dalam masa aksi korporasi meminta keringanan pajak, Menkeu Purbaya ungkap insentif yang disetujui dan tidak.

