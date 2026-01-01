Bos Dewa United Banten Senang Joshua Ibarra Kembali Bersama untuk Musim 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten kembali mendatangkan Joshua Ibarra pada musim 2026.

Pemain kelahiran 26 Januari 1995 itu kembali memperkuat tim berjuluk Anak Dewa tersebut untuk mengarungi IBL dan Basketball Champions League (BCL) Asia tahun depan.

Presiden Dewa United, Michael Oliver Wellerz mengaku senang pebasket asal Meksiko tersebut menerima tawaran perpanjangan kontrak.

Dengan pengalaman yang dimiliki diharapkan Ibarra bisa membawa Dewa United yang akan mengikuti di dua kompetisi berbeda dalam satu tahun.

“Joshua Ibarra adalah bagian penting dari sejarah Dewa United. Kontribusinya di musim 2025, baik di dalam maupun di luar lapangan, sangat besar.”

“Pengalamannya akan sangat penting, terutama saat kami menghadapi tantangan sebagai juara bertahan di IBL 2026 dan tampil di BCL Asia,” ujar pria yang akrab disapa Owe itu.

Joshua Ibarra merupakan elemen penting Dewa United merengkuh trofi IBL 2025.

Tercatat pada partai final pemain Timnas basket Meksiko tersebut finis dengan rerata 17.7 poin, 14.3 rebound, 3.7 assist, 2.0 steal, dan 1.3 block per game.