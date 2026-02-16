Bos Ducati Buka-bukaan: Francesco Bagnaia Kini Berubah Total Menjelang MotoGP 2026

jpnn.com - Perubahan besar disebut terjadi pada diri Francesco Bagnaia menjelang bergulirnya musim MotoGP 2026.

Manajer tim Ducati Davide Tardozzi menilai rider asal Italia itu tampil dengan wajah dan semangat yang berbeda dibandingkan musim lalu.

MotoGP 2026 akan dibuka di Thailand, tepatnya di Sirkuit Buriram pada 28 Februari hingga 1 Maret.

Menurut Tardozzi, sejak kembali dari libur musim dingin, Bagnaia menunjukkan sikap yang jauh lebih agresif dan fokus dalam menatap persaingan.

"Saat memasuki awal musim dan kembali dari masa libur, saya melihat Pecco tampil dengan sikap yang jauh berubah."

"Cara berpikir dan pendekatannya kini tidak lagi sama seperti sebelumnya," ujar Tardozzi, dilansir Crash.

Tardozzi menyebut aura Bagnaia saat ini mengingatkannya pada musim 2024, ketika pembalap yang kerap disapa Pecco itu tampil konsisten dan penuh determinasi.

Dengan kondisi tersebut, Ducati menilai Bagnaia akan menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya di lintasan.