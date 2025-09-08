Bos Fenerbahce Ungkap Alasan Utama Memecat Jose Mourinho

jpnn.com - JAKARTA - Fenerbahce telah memecat pelatih asal Portugal Jose Mourinho. Presiden Fenerbahce Alic Koc mengungkap keputusan memecat Mourinho karena klub asal Turki itu ingin menampilkan sepak bola yang lebih baik dan dominan.

Mourinho resmi diberhentikan pada 29 Agustus seusai Fenerbache tersingkir dari Benfica dengan agregat 0-1 pada babak playoff kualifikasi Liga Champions.

Koc menyebut keputusan ini sebagai langkah yang “menyakitkan” namun diperlukan demi masa depan tim. “Berpisah dengan seseorang yang menjadi teman di atas segalanya itu sulit,” kata Koc dikutip dari ESPN.

Dia menambahkan bahwa kegagalan melawan Benfica bukan alasan utama.

Namun, cara tim tersingkir yang membuat manajemen khawatir performa musim lalu akan terulang.

Koc menilai gaya taktik Mourinho yang menitikberatkan pada pertahanan menahan potensi tim untuk bermain lebih ofensif.

Menurut dia, Fenerbahce memiliki DNA sepak bola menyerang, sebagaimana terlihat saat mereka mencetak 99 gol dan meraih 99 poin di Super Lig musim 2023/2024.

Meski Mourinho gagal mempersembahkan trofi selama lebih dari setahun melatih di Istanbul, Koc menyatakan perekrutan sang pelatih itu tetap dianggap sukses karena mampu memberi dampak positif dan menghadirkan perhatian besar terhadap klub.