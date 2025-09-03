Bos Grab Beri Bantuan Kepada Keluarga Mitra Ojol yang Tewas dalam Kerusuhan di Makassar

jpnn.com, JAKARTA - CEO Grab Anthony Tan didampingi jajaran manajemen Grab Indonesia menyambangi kediaman keluarga korban Rusdamdiansyah disapa Dandi, mitra pengemudi ojek online (ojol) Grab yang tewas.

Dandi menjadi sasaran amuk massa dan meninggal dunia saat demonstrasi berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kami menghaturkan rasa duka cita mendalam. Setiap mitra Grab itu adalah keluarga besar kami. Kehadiran kami di sini menunjukkan komitmen mendukung utamanya keluarga yang berduka," ujar Antony dalam keterangannya, Rabu.

Kedatangan bos Grab ke rumah korban Dandi untuk memberikan support serta empati yang mendalam atas kejadian yang menimpanya setelah mendapat kabar duka tersebut.

Dia menekankan korban tidak sendiri, masih banyak yang peduli termasuk perusahaan.

Sebagai bentuk kepedulian, Anthony bersama manajemen Grab juga memberikan santunan kepada keluarga berupa uang tunai, logistik selama tahlilan serta menanggung iuran BPJS Kesehatan kepada keluarga inti korban selama dua tahun.

Tidak hanya itu, selain pendampingan, pihaknya turut mendukung keberlangsungan ekonomi, dengan memberikan bantuan permodalan untuk usaha kepada keluarga korban pada salah satu bisnis Grab yakni Grab Kios agar bisa berjualan.

"Kami dapat informasi tadi dari keluarga Dandi, mereka belum memiliki BPJS dan ada BPJS-nya tetapi sudah tidak aktif. Jadi, kami memutuskan meng-cover BPJS bagi keluarga inti. Ayah, ibu, adik dan keponakan yang masih bayi selama 2 tahun," papar Anthony didampingi Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy.