Bos HS Muhammad Suryo Bangun Masjid Senilai Rp 1 Miliar di Lampung Timur
jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - Masjid Batu yang ada di pelosok Kabupaten Lampung Timur, dibongkar oleh beberapa orang. Usut punya usut, pembongkaran itu diprakarsai Muhammad Suryo, CEO Surya Grup sekaligus pimpinan Perusahaan rokok HS yang berkantor pusat di Yogyakarta.
Sebagian besar masjid itu telah dibongkar sejak beberapa waktu lalu. Masjid akan dibangun ulang dengan total anggaran Rp 1 miliar yang seluruhnya dibiayai Suryo.
"Dengan izin takmir masjid dan warga, kami bangun ulang dan perluas. Semoga semakin bermanfaat dan menambah kenyamanan warga dalam beribadah," kata Suryo saat peletakan batu pertama pembangunan masjid An Nur, Jumat (16/1).
Masjid Batu atau bernama resmi Masjid An Nur terletak di Dusun 7 Marga, Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Peletakan batu pertama dilaksanakan menjelang salat Jumat. Suryo didampingi Distributor HS wilayah Sumatra, Danang Setia. Hadir juga Camat Bandar Sribhawono, Kapolsek, Danramil, dan Kades Sadar Sriwijaya.
Bukan tanpa sebab, Suryo membangun masjid di dusun terpecil itu. Meski tinggal jauh di Yogyakarta, dia sebenarnya warga asli Desa Sadar Sriwijaya.
Empat puluh satu tahun silam, Suryo lahir di dusun 7, sebelum dibawa orang tuanya bermigrasi ke Bengkulu. Di halaman depan masjid itu lah, Suryo kecil setiap hari bermain bersama teman-temannya. Di masjid itu pula, Suryo kali pertama belajar agama.
Masjid itu juga menyimpan kenangan Suryo pada sosok kakeknya, Suparman. Warga desa mengenal kakek Suryo itu sebagai salah satu perintis bangunan masjid yang berdiri pada 1970-an itu.
“Mbah kakung saya, Mbah Parman. Mbah putri, Mbah Tum. Keduanya dimakamkan di dusun ini,” kenangnya.
Bos Surya Grup, Muhammad Suryo membangun masjid senilai Rp 1 miliar di Lampung Timur.
