JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bos Persib Beri Bocoran Sosok Pemain Baru, Bukan Kalangan Timnas

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar saat ditemui di kediamannya di Kabupaten Sumedang, Minggu (14/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung masih pasif dalam perburuan pemain di jendela transfer paruh musim Super Leagu 2025/26.

Manajemen Persib memang tidak mau terburu-buru dalam mengontrak pemain.

Sampai hari ini, Persib baru mengumumkan peminjaman pemain terhadap Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa ke klub Persik Kediri.

Sementara di media sosial, beredar rumor sejumlah nama besar yang akan datang-pergi di paruh musim ini.

Terbaru adalah eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) Layvin Kurzawa yang disebut semakin dekat dengan klub berjuluk Maung Bandung.

Kemudian, satu nama pemain asing yang diprediksi bakal meninggalkan klub yakni Federico Barba. Bek asal Italia itu kencang dirumorkan ingin hengkang dari Persib, dikarenakan masalah keluarga.

Pemain yang sudah mencetak tiga gol di awal musimnya bersama Persib itu kesulitan beradaptasi dan ada sejumlah klub Eropa yang berminat dengan jasanya.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar pun memberikan jawaban atas berbagai rumor yang sedang menerpa timnya.

Bos Persib buka suara mengenai berbagai rumor pemain baru, mulai dari Layvin Kurzawa sampai Martin Paes.

