menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bos Persib Bicara Target Tim di ACC Shopee Cup

Bos Persib Bicara Target Tim di ACC Shopee Cup

Bos Persib Bicara Target Tim di ACC Shopee Cup
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bobotoh Persib saat memenuhi Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kembali mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Indonesia di level internasional pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27 bersama Borneo FC.

Maung Bandung berkesempatan tampil di ajang internasional setelah menutup musim 2025/26 sebagai juara BRI Super League, sedangkan Borneo finis sebagai runner-up kompetisi domestik.

Penetapan tersebut mengacu pada regulasi resmi ASEAN Club Championship yang menetapkan peringkat pertama dan kedua kompetisi kasta tertinggi masing-masing negara sebagai peserta turnamen.

Baca Juga:

Keikutsertaan Persib di kompetisi antarklub Asia Tenggara ini menjadi kelanjutan dari perjalanan klub yang dalam beberapa musim terakhir terus menunjukkan konsistensi prestasi, baik di tingkat nasional maupun regional.

ASEAN Club Championship menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan bagi klub-klub terbaik di kawasan Asia Tenggara untuk saling mengukur kualitas, memperluas eksposur, serta memperkuat posisi kompetisi regional yang semakin kompetitif dari tahun ke tahun.

Drawing kompetisi sendiri dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 5 Juni 2026.

Baca Juga:

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada Persib untuk kembali mewakili Indonesia di level Asia Tenggara.

"Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Persib untuk kembali mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia di kompetisi regional," katanya.

Persib Bandung kembali mewakili Indonesia di ASEAN Club Championship 2026/27 setelah menjuarai BRI Super League 2025/26.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI