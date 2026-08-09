Bos Persija Belum Puas, Tiga Pemain Akan Direkrut
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta masih akan bergerak aktif di bursa transfer dengan menargetkan sekitar dua sampai tiga pemain lagi.
Presiden Persija Mohammad Prapanca menyerahkan keputusan perekrutan pemain ke pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong.
"Tadi saya bilang, kan, (kemungkinan pemain), bisa naturalisasi semua bisa, campur bisa, asing semua bisa, saya belum tahu. Karena dia (STY) belum kasih nama," kata Prapanca kepada pewarta di Jakarta, Minggu.
Prapanca menyebut saat ini Macan Kemayoran tengah melakukan negosiasi dengan sejumlah pemain yang kemungkinan bisa didatangkan ke Jakarta International Stadium.
"Jadi, mungkin pelatih akan melengkapilah (kuota pemain asing). Sisanya mungkin naturalisasi, saya enggak tahu," imbuh Prapanca.
Mengenai nama-nama tersebut, Prapanca enggan membeberkan target market dari Persija.
Meski demikian tersiar rumor mengenai kemungkinan Persija tengah menjajaki kemungkinan untuk membajak gelandang Dewa United Ivar Jenner.
Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand pada 10 Agustus.
Persija Jakarta masih akan bergerak aktif di bursa transfer dengan menargetkan sekitar dua sampai tiga pemain lagi.
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