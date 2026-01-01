Bos PT Blueray John Field Pemberi Jatah Bulanan ke Oknum Bea Cukai Kabur dari OTT KPK

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun, hanya lima tersangka yang berhasil ditahan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa satu tersangka lainnya, pemilik PT Blueray John Field, melarikan diri saat operasi.

“Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan (tersangka) enam, yang ditahan lima. Ke mana yang satu lagi? Ya satu lagi pada saat teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (5/2).

KPK mengimbau John Field untuk menyerahkan diri dan telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri serta surat penangkapan untuknya.

Selain John Field, KPK juga menetapkan dua petinggi PT Blueray sebagai tersangka, yaitu Andri (Ketua Tim Dokumen Importasi) dan Dedy Kurniawan (Manager Operasional).

Dari pihak DJBC, tersangka yang ditetapkan adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC periode 2024-2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen (Kasubdit Intel) P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; serta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) DJBC, Orlando Hamonangan.

Asep menjelaskan bahwa modusnya diawali dengan permufakatan jahat pada Oktober 2025 untuk mengatur jalur importasi.

“Barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,” ungkapnya.