Bos Upbit Indonesia Soroti Arah Baru Pertumbuhan Industri Kripto pada 2026
jpnn.com, JAKARTA - Upbit Indonesia, salah satu pelaku industri aset kripto berlisensi di tanah air mengungkap sejumlah tren yang diperkirakan menjadi pendorong utama perkembangan industri kripto pada 2026.
Dengan penguatan regulasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatnya literasi investor, serta dinamika makro global, industri kripto nasional menunjukkan arah yang makin sehat dan berkelanjutan.
Secara umum, kinerja pasar kripto lebih sehat, berkualitas, dan didukung Regulasi yang membaik sepanjang 2025.
Aktivitas perdagangan kripto tumbuh solid dengan peningkatan partisipasi pengguna dan selektivitas terhadap aset fundamental. Tren investasi juga semakin matang, ditandai dengan meningkatnya strategi holding jangka menengah dan panjang.
Transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK melalui UU P2SK, serta penguatan kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dan stabilitas keuangan digital, turut memperjelas arah tata kelola ekosistem aset digital di Indonesia.
Upbit Indonesia memproyeksikan tahun 2026 sebagai fase pematangan industri kripto, dipengaruhi oleh tiga faktor utama:
1. Pengawasan OJK
Tahun 2026 menjadi periode konsolidasi tata kelola industri, dengan fokus pada standardisasi keamanan, transparansi, dan kepatuhan.
Upbit Indonesia mengungkap sejumlah tren yang diperkirakan menjadi pendorong utama perkembangan industri kripto pada 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertumbuhan Kredit 2026 Diproyeksikan Sedikit Naik Dibanding 2025
- Mengenal Jenis-jenis Investasi Berbasis Teknologi Digital Terpopuler
- IDBW 2025 Dihadiri 10.000 Lebih Peserta, Ekosistem Blockchain Indonesia Makin Matang
- Buntut Tragedi Kalibata, PP KAMMI Singgung Peran OJK dan Reformasi Penagihan
- Cara Bermain Bitcoin dengan Mudah, Wajib Dicoba
- OJK Buka Suara soal Kelakuan Mata Elang yang Meresahkan