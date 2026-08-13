Bosan Hidup, Cewek di Pekanbaru Lompat dari Jembatan Leighton I
jpnn.com - PEKANBARU - Seorang perempuan berusia 18 tahun berinisial DN nekat melompat dari Jembatan Leighton I atau sering disebut Jembatan Leton atau yang aslinya bernama Jembatan Siak I, Kota Pekanbaru, Rabu (12/8) sore.
Peristiwa itu diketahui warga sekitar pukul 15.00 WIB, yang kemudian melaporkannya kepada personel piket Mako Ditpolairud Polda Riau.
"Awalnya kami dapat informasi ada orang yang terjun ke sungai dari atas Jembatan Leighton I,” kata Wadirpolairud Polda Riau AKBP Angga F Herlambang Kamis (12/8).
Personel Ditpolairud Polda Riau langsung bergerak menuju lokasi menggunakan kapal Shiptender 06.
Sekitar pukul 15.05 WIB, petugas tiba di bawah Jembatan Leighton I dan mendapati seorang wanita berinisial DN (18) mengapung di atas air.
Petugas kemudian mendekati korban dan mengevakuasi. DN diberikan pelampung keselamatan dan diamankan menggunakan tali sebelum berhasil dinaikkan ke atas kapal.
Setelah dievakuasi, DN kepada petugas mengaku mengalami tekanan mental setelah terlibat perselisihan dengan orang tuanya.
“Kondisi tersebut diduga menjadi pemicu korban melakukan tindakan nekat tersebut,” kata Angga.
Setelah dievakuasi, DN mengaku mengalami tekanan mental setelah terlibat perselisihan dengan orang tuanya.
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