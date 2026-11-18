jpnn.com, JAKARTA - Bosch Home Indonesia memperluas jaringan Bosch Home Experience Center (HEC) dengan membuka gerai Home Experience Center baru di Tangerang dan Surabaya, masing-masing di BSD, Alam Sutera, Pakuwon, Mayjen Sungkono, dan Jalan Arjuno.

Di gerai ini, konsumen bisa melihat demonstrasi produk, mengenal fungsi dan teknologi yang ditawarkan, serta berkonsultasi untuk memilih peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan dan tata ruang hunian.

CEO Bosch Home Appliances Anil Narula mengatakan ekspektasi konsumen terhadap peralatan rumah tangga kini tidak lagi terbatas pada fungsi dasar.

Selain desain, konsumen juga semakin memperhatikan kemudahan penggunaan, keandalan, serta manfaat teknologi yang ditawarkan.

“Pada akhirnya, teknologi rumah tangga harus memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Perangkat tidak hanya perlu memiliki fungsi yang baik, tetapi juga harus mudah digunakan dan dapat diandalkan. Teknologi yang rumit justru berpotensi menambah pekerjaan baru bagi penggunanya,” ujar Anil.

Menurut Anil, prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan Bosch dalam mengembangkan produk.

Teknologi diharapkan dapat membantu menyederhanakan aktivitas pengguna, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dapur yang melibatkan berbagai perangkat sekaligus.

Dalam merencanakan dapur, misalnya, konsumen perlu mempertimbangkan ukuran ruang, tata letak, fungsi, hingga kesesuaian antarperangkat.