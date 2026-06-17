Bosch Hadirkan Solusi Rumah Tangga yang Lebih Efisien

jpnn.com, JAKARTA - Bosch Indonesia menghadirkan teknologi yang membuat berbagai peran rumah tangga terasa lebih praktis dan menyenangkan.

Kulkas Bosch Home Appliances dengan VitaFresh XXL memiliki kapasitas luas, serta teknologi No Frost yang mencegah pembentukan bunga es, sehingga perawatan menjadi jauh lebih praktis, memastikan dapur selalu siap.

Begitu pula soal kebersihan rumah, Washer Dryer Bosch hadir dengan fitur pengaturan suhu presisi yang aman dan optimal untuk berbagai jenis bahan kain.

Urusan cucian pun selesai lebih efisien tanpa risiko merusak pakaian.

Selain itu, ada pula Aki Bosch yang berperforma tinggi memastikan kendaraan selalu siap di berbagai kondisi, sementara wiper Bosch yang berbahan karet alami berlapisan grafit memberikan performa halus dan senyap, menjaga visibilitas tetap jernih meski hujan deras sekalipun, sehingga setiap perjalanan bersama keluarga berlangsung aman dan nyaman dari awal hingga tiba di tujuan.

Bosch Power Tools membawa standar perkakas yang biasa dipakai oleh tukang profesional langsung ke dalam rumah tangga untuk menjawab tantangan itu: Bosch Cordless Laser, dengan akurasi ±0,3 mm/m, memastikan setiap pemasangan presisi tanpa perlu mengira-ngira. Bosch Grinder dengan desain ergonomis bisa mengerjakan permukaan dengan rapi.

Yang membuatnya semakin praktis, semua alat ini berbagi baterai yang sama lewat Bosch Expert Battery, sehingga tidak perlu repot mengganti daya setiap kali berpindah pekerjaan, bahkan saat para pekerja profesional membantu urusan di rumah orang tua sekalipun.

Terdapat juga Bosch VDE memberikan keamanan ekstra untuk pekerjaan kelistrikan di rumah hingga tegangan 1.000 V AC/1.500 V DC.