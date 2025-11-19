Bosch Mulai Bangun Pabrik Modular di Cikarang, Target Rampung 2027

jpnn.com, CIKARANG - Bosch menggelar peletakan batu pertama untuk pabrik barunya di Deltamas Industrial Estate, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Fasilitas yang dirancang dengan konsep modular inovatif itu akan menjadi pendorong bagi fase pertumbuhan Bosch berikutnya di Indonesia.

Dibangun di atas lahan seluas 82.000 meter persegi fasilitas manufaktur baru ini akan dikembangkan secara bertahap dengan tujuan memperluas kegiatan produksi secara signifikan di Indonesia.

Tahap pertama pembangunan ditargetkan selesai pada kuartal pertama tahun 2027 dengan investasi awal sekitar 25 juta Euro.

Fasilitas baru ini akan jauh lebih besar dibandingkan pabrik yang saat ini memproduksi lini komponen otomotif seperti electronic control units (ECUs) dan engine cooling fans (ECF).

President of Bosch for Region Asia Pacific South (Southeast Asia and Oceania), Vijay Ratnaparkhe mengatakan Indonesia merupakan pemain penting dalam strategi bisnis global Bosch.

Pasar mobilitas yang kuat dan basis konsumen yang besar menjadi daya tarik utama bagi kami, ditambah lagi dengan tenaga kerja yang dinamis, melek teknologi, serta ekonomi yang tangguh.

"Tujuan kami adalah mempercepat pertumbuhan di Indonesia untuk membantu Bosch memperluas jejak global sekaligus menyeimbangkan portofolio regional,” ujar Vijay Ratnaparkhe.