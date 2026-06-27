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Boy Arnes Bawa Timnas Voli Putra Indonesia Ukir Sejarah Baru ke Final AVC Volleyball Cup 2026

Boy Arnes Bawa Timnas Voli Putra Indonesia Ukir Sejarah Baru ke Final AVC Volleyball Cup 2026
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Pevoli Boy Arnes Arabi saat berlaga pada ajang AVC Volleyball Cup 2026 melawan India di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Sabtu (27/6). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia mengukir sejarah baru di AVC Volleyball Cup 2026 dengan melangkah ke final seusai mengalahkan India.

Berlaga di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Sabtu (27/6) skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-2 (15-25, 26-24, 25-20, 19-25, 15-13).

Pada laga ini Boy Arnes Arabi menjadi top skor seusai finis dengan 26 poin.

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Fauzan Nibras yang kembali dipercaya tampil juga moncer seusai menambahkan 19 angka.

Adapun Hendra Kurniawan tampil solid untuk Timnas voli putra Indonesia seusai mencetak 13 poin.

Dengan kemenangan ini, Jasen Natanael Kilanta dan kolega melangkah ke final AVC Volleyball Cup 2026.

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Nantinya di final skuad Garuda sudah ditunggu oleh Korea yang pada laga sebelumnya melumat Bahrain dengan skor 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-20).

Raihan di AVC Volleyball Cup 2026 sejatinya luar biasa sepanjang keikutsertaan pada turnamen antarnegara Asia tersebut.

Timnas voli putra Indonesia mengukir sejarah baru di AVC Volleyball Cup 2026 dengan melangkah ke final seusai mengalahkan India, Sabtu (27/6)

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