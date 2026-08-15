Boy Rafli: Hari Kemerdekaan Jadi Momen Refleksi Perjuangan Pahlawan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 37 Jakarta (IKASMAN 37) Komjen Pol (purn) Boy Rafli Amar mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bisa menjadi momentum untuk kembali merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam membebaskan bangsa dari penjajahan.

Hal itu disampaikan Boy saat melepas kegiatan Touring Kemerdekaan RI yang digelar IKASMAN 37 menuju kawasan Cisarua, Jawa Barat.

“Hari ini kami komunitas alumni SMA Negeri 37 Jakarta atau IKASMAN 37, insyaallah merealisasikan rencana, khususnya salah satu program yaitu Touring Kemerdekaan RI dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Boy.

Menurut Boy, Touring Kemerdekaan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan IKASMAN 37 untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Sebelumnya, para alumni juga telah menggelar Konser Harmoni untuk Negeri yang turut dikaitkan dengan momentum HUT RI.

Boy menjelaskan kegiatan touring tersebut memang dikemas sebagai outing sekaligus sarana untuk mempererat kebersamaan dan memberikan kesempatan kepada para alumni untuk melepas penat.

Namun, dia menegaskan bahwa kegiatan itu tidak sekadar menjadi agenda rekreasi.

Menurut dia, peringatan kemerdekaan perlu terus dimaknai sebagai pengingat atas perjalanan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari kolonialisme dan penjajahan.

“Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kita sedang melaksanakan perayaan hari kemerdekaan yang sangat penting. Hari kemerdekaan adalah hari pembebasan bangsa Indonesia dari kolonialisme dan penjajahan,” ujar Boy.