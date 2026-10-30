Boyamin Saiman Layangkan Protes kepada Kepala BGN dan Presiden soal Kebijakan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan kebijakan dan penundaan pembayaran insentif operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Boyamin kebijakan tersebut dinilai merugikan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Melalui kantor hukum Boyamin Saiman Law Firm (BSLF), Boyamin bersama pengacara Ardian Pratomo menuntut pencabutan Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 sekaligus pembayaran ganti rugi material dan imaterial dengan nilai keseluruhan Rp27,79 miliar.

Somasi tertanggal 28 Oktober 2026 itu dilayangkan atas nama tiga klien, yakni Muhamad Harikal Ramadhan, Ramelan, dan Muhammad Zaky, yang merupakan mitra pengelola dapur MBG di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Boyamin, somasi tidak hanya ditujukan kepada Kepala BGN, tetapi juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut diambil karena persoalan yang dihadapi mitra pelaksana dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.

Boyamin menjelaskan ketiga kliennya merupakan mitra resmi BGN yang telah memperoleh penunjukan sebagai pengelola SPPG berdasarkan surat keputusan investor. Mereka telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun fasilitas dapur, menyediakan peralatan standar, serta merekrut tenaga ahli gizi dan juru masak.

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Namun, setelah seluruh persiapan operasional terpenuhi, muncul perubahan kebijakan yang justru menghambat pelaksanaan program.

"Klien kami telah memenuhi seluruh persyaratan dan melakukan investasi dengan iktikad baik. Namun, perubahan kebijakan secara sepihak justru mengakibatkan dapur tidak dapat beroperasi dan menimbulkan kerugian finansial yang terus membengkak," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).