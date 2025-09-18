Boyamin Saiman Ungkap Fakta Terbaru Penculikan Kacab Bank
jpnn.com, JAKARTA - Boyamin Saiman selaku kuasa hukum Kepala Cabang Pembantu (KCP) bank di Jakarta Pusat almarhum Ilham Pradipta (37) menyampaikan bahwa kliennya tidak dipilih secara acak oleh tersangka.
Menurut Boyamin, tersangka C alias Ken, salah satu otak penculikan yang berujung pada kematian Ilham, sudah bertemu dengan korban sebelum penculikan dieksekusi pada 20 Agustus 2025.
Bahkan, kata Boyamin, korban memberikan kartu namanya secara personal kepada tersangka C terkait bisnis yang dijalankan oleh korban.
"Almarhum sudah pernah mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kartu nama. Kalau 'random' (acak) kan tidak begitu untuk menawarkan bisnis untuk rekening dan segala macam," kata dia kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu.
Dia mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan sebelumnya dengan C.
"Sudah ketemu. Makannya kartu namanya disimpan. Bukan tiba-tiba dapat kartu nama jatuhnya dari langit, kan tidak seperti itu," katanya.
Kendati bertolak belakang dengan fakta penyidikan oleh kepolisian, tetapi Boyamin tidak ingin berbenturan dengan penyidik.
"Jadi, ini tidak random. Kami kurang bisa cocoklah, tetapi, kami tidak ingin berbenturan dengan penyidik. Kami diskusikan," kata Boyamin.
Kuasa hukum kacab bank korban penculikan Ilham Pradipta, Boyamin Saiman akan berdiskusi dengan polisi terkait temuannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Eks Kabag Ops Polres Solok Selatan Divonis Penjara Seumur Hidup
- Kacab Bank Ilham Pradipta Dianiaya di Tempat Ini, Belum Tewas Lalu Dibuang
- Kronologi 2 Oknum TNI Terlibat Penculikan Kacab Bank, Dijanjikan Imbalan Rp 100 Juta
- Faisal Dibunuh 4 Orang di Jalan Raya, Tubuh Penuh Luka Bacokan
- Awal Mula 2 Oknum TNI Terlibat Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank
- KPM Jakarta Mengutuk Keras Pembunuhan Kepada Perempuan Muda Asal Manggarai NTT