BOYNEXTDOOR Beri Kejutan untuk Penggemar di Jepang

jpnn.com, JEPANG - Grup asal Korea Selatan, BOYNEXTDOOR, kembali memberi kejutan penggemar di Jepang dengan karya terbaru.

Seperti dilaporkan Allkpop, BOYNEXTDOOR dijadwalkan merilis single digital Jepang kedua yang berjudul Boom Boom Boom pada 18 Agustus 2026.

Sebelum resmi dirilis, lagu tersebut bakal dibawakan untuk pertama kali oleh grup yang berada di bawah naungan KOZ Entertainment itu dalam program televisi Jepang, CDTV Live! Live!, pada 17 Agustus 2026.

Penampilan BOYNEXTDOOR di sana menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mendengarkan Boom Boom Boom lebih awal sebelum lagu tersedia secara digital.

Sejauh ini, grup beranggotakan Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan, dan Woonhak itu sudah cukup dikenal oleh penggemar musik di Jepang.

Sebelumnya, BOYNEXTDOOR telah memperkenalkan beberapa lagu dalam versi bahasa Jepang, termasuk BOYLIFE dan Only Today I LOVE YOU.

BOYNEXTDOOR juga pernah membawakan SAY CHEESE!, lagu spesial yang dibuat untuk memperingati 85 tahun animasi populer Tom and Jerry.

Selain membawakan lagu sendiri, BOYNEXTDOOR juga sempat menarik perhatian lewat penampilan sejumlah lagu populer Jepang.