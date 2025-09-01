Boyong Alexander Isak dari Newcastle, Liverpool Bakal Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris
jpnn.com - JAKARTA - Liverpool dikabarkan akan memboyong penyerang Alexander Isak dari Newcastle United. Liverpool akan memecahkan rekor transfer Liga Inggris saat memboyong Isak sebelum rampungnya bursa transfer musim panas ini.
Dikutip dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Senin, Liverpool dilaporkan sepakat untuk memboyong Alexander Isak dengan mengeluarkan biaya 130 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,8 triliun.
Sebelumnya, rekor transfer tertinggi Liga Inggris dipegang oleh pembelian Liverpool, saat memboyong gelandang Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan biaya mencapai 108 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,3 triliun.
Masih menurut laporan dari Fabrizio Romano, Isak kini tengah dalam perjalanan menuju Liverpool untuk menjalani tes medis dan merampungkan proses transfernya.
Dikabarkan juga bahwa pemain berkebangsaan Swedia tersebut akan menandatangani kontrak dengan durasi panjang setelah kesepakatan pribadi terjalin beberapa waktu lalu.
Ini sekaligus mengakhiri saga transfer Alexander Isak yang telah berlangsung sejak awal bursa transfer musim panas ini, sebab aia ingin hengkang dari Newcastle.
Setelah santer dikabarkan akan hengkang dari St. James Park, Isak sama sekali tidak muncul bersama Newcastle pada persiapan pramusim dan bahkan melakukan latihan bersama mantan klubnya Real Sociedad.
Pemain berusia 25 tahun ini menjadi salah satu penyerang paling subur pada kompetisi Liga Inggris musim lalu dan membuat Liverpool sangat berambisi memboyongnya.
