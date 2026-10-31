BP-GMN Restorasi Gambut OKI hingga Penanaman Mangrove Banyuasin

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) melaksanakan aksi penanaman 1.000 bibit mangrove di Desa Wisata Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata pertama BP-GMN sejak Kepala dan Wakil Kepala dilantik pada 15 Oktober 2026 lalu.

Wakil Kepala BP-GMN, Mayjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A mengatakan kehadiran BP-GMN di Sungsang bukan sekadar seremonial.

"Ini adalah awal komitmen untuk bersama-sama menjaga ekosistem yang sangat berharga ini. Kamu mulai dari 1.000 bibit hari ini, dan harapannya ke depan dapat terus berkembang lebih luas," ujar Mayjen Sriyanto.

Dia menjelaskan mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi desa-desa pesisir dari ancaman abrasi.

Oleh karena itu, masyarakat di sekitar pesisir ditempatkan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestariannya.

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"Manfaatnya tidak boleh hanya berhenti pada simpanan karbon semata. Masyarakat harus bisa merasakan manfaat ekonomi secara langsung, melalui ekowisata, perikanan, dan kegiatan produktif lainnya," tegasnya.

Mayjen Sriyanto menambahkan, pendekatan BP-GMN adalah melanjutkan apa yang sudah berjalan.