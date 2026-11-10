BP Lepas Saham, AKR Tegaskan Merek dan Operasional SPBU Tak Berubah

jpnn.com, JAKARTA - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menegaskan keputusan British Petroleum (BP) melepaskan saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) tidak akan mengubah merek SPBU yang beroperasi saat ini.

Keputusan ini diambil setelah seluruh kepemilikan saham BP di APR resmi dan sepenuhnya beralih kepada pihak AKR.

Sebelumnya, AKR melalui dua anak usahanya mengakuisisi 49,9 persen saham APR milik BP Global Investments Limited.

Nilai transaksi pembelian saham tersebut mencapai USD 14,22 juta atau setara dengan Rp257,52 miliar berdasarkan kurs Rp 18.110 per dolar AS.

Menanggapi pengalihan tersebut, perwakilan Manajemen APR menegaskan perubahan kepemilikan ini tidak mengganggu operasional yang sedang berlangsung.

"Perubahan ini tidak mengubah penggunaan merek bp maupun penerapan standar bp yang berlaku internasional," kata perwakilan Manajemen APR, Selasa (10/11).

Manajemen juga menambahkan pengalihan saham tidak mengurangi komitmen perusahaan dalam menghadirkan pasokan bahan bakar ke masyarakat.

APR menegaskan akan terus menyediakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan sesuai dengan standar BP internasional.