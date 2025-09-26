BP Tapera Bakal Gelar Akad Massal 25 Ribu Unit Rumah

jpnn.com, JAKARTA - BP Tapera akan menggelar akad massal KPR Sejahtera FLPP sebanyak 25.000 unit rumah subsidi secara hybrid pada 90 titik yang tersebar di 33 provinsi, Senin (29/9).

Mereka juga akan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat dari lintas segmen, mulai dari Tuna Netra, Pengumpul Barang Bekas, Tukang Becak, Tukang Tambal Ban, Ojek Online, ART, Nelayan, Petani, Tukang Cukur Rambut, Buruh, Tenaga Migran, Guru, Bidan, Perawat, TNI/AD dan POLRI.

Acara yang akan digelar di Pesona Kahuripan 10 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat ini didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

Acara akad massal KPR Sejahtera FLPP terbesar dalam sejarah ini akan dihadiri oleh Presiden, jajaran Menteri di Kabinet Merah Putih, Anggota Komite Tapera, jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.

Ada juga Ketua Satuan Tugas Perumahan, Ketua/Anggota DPR RI Komisi V DPR RI, Gubernur Provinsi Jawa Barat , Direktur Utama Bank Penyalur dan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan para tokoh perumahan dan industri properti.

Ada 200 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari berbagai segmen profesi akan melakukan akad massal disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sisanya 24.800 akad lainnya dilakukan secara online yang tersebar di 90 titik di 33 provinsi melalui 39 Bank Penyalur FLPP.

"InsyaAllah kalau terealisasi ini akan menjadi akad massal terbesar dalam Sejarah dan momen bersejarah sebagai bentuk dukung atas asta cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan program 3 juta rumah," ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.