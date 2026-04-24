BP3MI Jawa Barat Bagikan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri Kepada Pelajar di SMK PU Negeri Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat hadir menjadi narasumber kegiatan Penyuluhan Bekerja ke Luar Negeri bagi Calon Alumni yang diselenggarakan oleh SMK Pekerjaan Umum (PU) Negeri Bandung pada Jumat (24/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas XII dari berbagai jurusan, Kepala dan Wakil Kepala Sekolah, perwakilan guru serta tenaga kependidikan SMK PU Negeri Bandung.

Kepala SMK PU Negeri Bandung Aji Wasmadi Pahmi menyampaikan tujuan dan harapannya terhadap kegiatan penyuluhan informasi ini.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membekali siswa-siswi terkait informasi prosedur bekerja ke luar negeri yang aman dan resmi. Melalui kegiatan ini juga kami berharap dapat meningkatkan minat calon alumni untuk bekerja ke luar negeri sebagai pilihan setelah lulus sekolah,” kata Aji seperti dilansir situs KP2MI.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi disampaikan oleh Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Jawa Barat Eka Widi Astuti.

Dia menyampaikan materi terkait program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya prosedur bekerja ke luar negeri.

Selain itu juga materi terkait skema penempatan Pekerja Migran Indonesia, khususnya program Government to Government (G to G).

“Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus memenuhi syarat seperti usia minimal 18 tahun, kompeten, sehat, memiliki jaminan sosial, dan dokumen lengkap. Saat ini, program G to G tersedia untuk Jerman, Jepang, dan Korea Selatan, dengan Korea Selatan menjadi yang paling diminati setiap tahun,” ujar Eka.