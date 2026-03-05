BP3MI Sumsel Perketat Pengawasan PMI Menyusul Konflik di Timur Tengah

jpnn.com - Badan Perlindungan Pekerja Migrain Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan resmi meningkatkan kesiapsiagaan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumsel.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat dan Israel.

Berdasarkan data BP3MI Sumsel pada 2024-2025, sebanyak 16 PMI asal Sumsel bekerja di beberapa negara Timur Tengah, seperti Kuwait, Arab Saudi, Abu Dhabi, Dubai, dan Oman.

Kepala BP3MI Sumsel Waydinsyah menekankan pentingnya pemantauan intensif agar keselamatan para PMI tetap terjaga.

“Jika terjadi eskalasi perang di kawasan Timur Tengah, kami siap memfasilitasi jalur evakuasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Keselamatan PMI menjadi prioritas utama kami,” ungkap dia, Kamis (5/3/2026).

Selain evakuasi, BP3MI Sumsel mengimbau keluarga PMI di kawasan terdampak agar segera melapor ke pihak berwenang. Pendataan ini penting untuk percepatan koordinasi dan tindakan jika situasi keamanan memburuk.

Langkah kesiapsiagaan BP3MI Sumsel juga mencakup penguatan komunikasi dengan perwakilan RI di luar negeri, memastikan jalur informasi dan bantuan selalu terbuka bagi PMI asal Sumsel.

“Kami menekankan, keselamatan PMI tidak bisa ditawar. Antisipasi dini adalah kunci agar mereka tetap terlindungi meski terjadi konflik di negara tempat mereka bekerja,” tutup dia. (mcr35/jpnn)



