BP3MI Ungkap Fakta Baru soal PMI Asal Aceh Korban Pembunuhan di Malaysia
jpnn.com - Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Aceh menyebut warga negara Indonesia asal Aceh, Putri Hensy Aprilda (22) yang menjadi korban dugaan pembunuhan di Malaysia, tidak terdaftar sebagai pekerja migran dari Indonesia.
"Almarhumah dipastikan kerja di Malaysia lewat jalur tidak resmi atau nonprosedural," kata Kepala BP3MI Aceh Siti Rolijah saat dikonfirmasi di Banda Aceh, Selasa (23/6/2026).
Sebelumnya, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Gampong Alur Manis, Kabupaten Aceh Tamiang bernama Putri Hensy Aprilda (22) bersama anaknya yang masih bayi dilaporkan meninggal dunia pada awal Juni 2026, diduga menjadi korban pembunuhan di Sepang, Selangor, Malaysia.
Siti mengatakan kepastian almarhumah bekerja secara nonprosedural di Malaysia tersebut setelah dilakukan pengecekan data pada sistem pekerja Indonesia.
"BP3MI Aceh melakukan pengecekan data almarhumah di aplikasi Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan data yang bersangkutan tidak ditemukan," ujarnya.
Di sisi lain, BP3MI Aceh melalui tim P4MI Aceh Tamiang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Tamiang juga telah mengunjungi keluarga almarhumah.
Berdasarkan keterangan yang didapat, pihak keluarga mengaku hampir dua tahun tidak bertemu dan terhubung dengan almarhumah. Bahkan, selama ini diketahui korban bekerja di Aceh.
"Selama ini diketahui keluarga bahwa almarhumah bekerja di Langsa (Aceh)," katanya.
BP3MI Aceh mengungkap fakta soal PMI asal Aceh, Putri Hensy Aprilda (22) dan bayinya yang menjadi korban dugaan pembunuhan di Malaysia.
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