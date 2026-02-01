BPBD: Banjir di Jakarta Sudah Surut

jpnn.com - JAKARTA - Banjir yang merendam sebagian Jakarta telah surut. "Data per jam 08.00 WIB, banjir di DKI Jakarta sudah surut," kata kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (1/2).

Data BPBD DKI Jakarta mencatat bahwa ketinggian air banjir akhir Januari 2026 mencapai 3,5 meter pada beberapa titik di Jakarta Timur karena meluapnya Sungai Ciliwung.

Banjir yang sempat menggenangi 39 RT pada Jumat (30/1) tersebut karena hujan deras yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga menyebabkan kenaikan muka air pada beberapa pos pantau.

Yohan mengatakan banjir sudah teratasi berkat upaya kolaboratif oleh instansi terkait dan telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa portabel untuk menyedot air.

"Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti RT/RW, FKDM dan tokoh masyarakat lainnya," ujarnya.

Meski banjir dipastikan telah surut, BPBD DKI tetap mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap potensinya.

"Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam nonstop," katanya. (Antara/jpnn)