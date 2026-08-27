BPBD Sumsel Sebut Asap Karhutla OKI Terbawa Angin ke Palembang

jpnn.com - PALEMBANG — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan Iqbal Alisyahbana mengatakan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbawa angin hingga memasuki Kota Palembang.

Adapun beberapa wilayah di OKI yang menjadi sumber asap, antara lain, Kecamatan Cengal, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan. "Kalau berdasarkan arah angin, asap ini banyak dari OKI. Dari Cengal, Pangkalan Lampam, Selapan. Asap akibat kebakaran di sana terbawa angin ke Palembang," kata Iqbal, Kamis (27/8).

Iqbal menjelaskan kondisi geografis Palembang yang berada di dataran rendah turut menyebabkan asap lebih mudah masuk dan bertahan di wilayah perkotaan. Sementara itu, pergerakan asap ke arah Jambi lebih banyak dipengaruhi karhutla yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan sebagian wilayah Banyuasin.

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Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah yang menjadi sumber kebakaran dan berpotensi menyebarkan asap ke daerah lain.

Seiring meningkatnya ekskalasi karhutla, pemerintah pusat menambah dukungan untuk memperkuat penanganan kebakaran di Sumsel.

Iqbal mengatakan dukungan tersebut meliputi armada udara dan berbagai peralatan untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus memperkuat mitigasi di wilayah rawan karhutla. "Sejumlah armada udara saat ini dalam kondisi siaga. Pengoperasiannya akan disesuaikan dengan kondisi cuaca, termasuk potensi pertumbuhan awan di sekitar lokasi kebakaran," tutur Iqbal.

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Selain armada yang telah tersedia, satu unit helikopter dijadwalkan tiba di Sumatera Selatan pada 28 Agustus 2026. Dukungan peralatan lainnya meliputi 20 unit ekskavator, 500 unit pompa air, sumur bor, serta kendaraan operasional.

Ekskavator akan dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan sekat kanal dan pendalaman embung. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan sumber air di wilayah yang rawan mengalami kebakaran.