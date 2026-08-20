BPDP Ajak UMKM Perkebunan Rangkul Komunitas Teknologi Biar Naik Kelas
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ikut serta meramaikan ajang Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pameran itu menjadi sarana bagi BPDP untuk mempromosikan program pengembangan serta hilirisasi komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kelapa, dan kakao.
Mengusung tema "Unveiling the Next Frontier of Research and Innovation", InaRI Expo yang menjadi bagian dari INTI 2026 itu menampilkan berbagai teknologi strategis.
BPDP menampilkan berbagai produk unggulan UMKM dari sektor pangan, kesehatan, hingga kriya guna memberikan pemahaman mengenai kontribusi sektor perkebunan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Kepala Divisi Kerja sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah menjelaskan pihaknya memberikan kesempatan bagi sektor perkebunan untuk bersinergi dengan inovasi teknologi terkini.
“Jadi, kami datang ke sini supaya Badan Pengelolaan Dana Perkebunan semakin dikenal luas, khususnya di komunitas teknologi. Karena pada hari ini banyak komunitas teknologi yang hadir di sini, mulai dari kecerdasan buatan, teknologi drone, dan berbagai macam teknologi lainnya,” ujar Helmi.
Dia menekankan kolaborasi teknologi sangat krusial bagi kemajuan pelaku usaha.
Dia berharap UMKM di sektor perkebunan, kelapa, dan sawit hingga kakao bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sini.
BPDP berharap UMKM di sektor perkebunan, kelapa, dan sawit hingga kakao bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sini.
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