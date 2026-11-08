BPDP Buka Peluang Perguruan Tinggi Baru Gabung Program Beasiswa Sawit 2027

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuka kesempatan untuk berpartisipasi sebagai calon penyelenggara program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan 2027.

Kesempatan tersebut dibuka untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya lembaga yang belum pernah bermitra.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah menyatakan lembaganya berkomitmen memperluas jaringan kemitraan pendidikan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah berjalan sejak 2015.

"Kami ingin dari Sabang sampai Merauke ada keterwakilan perguruan tinggi," ujar Alfansyah di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Alfansyah menegaskan komitmen BPDP dalam mendorong kompetensi dan daya saing tenaga kerja perkebunan agar terserap optimal di berbagai lini industri.

"Kami berharap setiap peserta program pengembangan SDM terutama beasiswa bisa terserap di sektor perkebunan, pabrik, hingga industri hilir kelapa sawit," tuturnya.

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Sebagai langkah awal, BPDP telah menyelenggarakan Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2027 secara komprehensif.

BPDP secara khusus mendorong perguruan tinggi baru dengan program studi relevan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperluas jangkauan akses pendidikan bagi masyarakat.