BPDP Buka Peluang Perguruan Tinggi Baru Gabung Program Beasiswa Sawit 2027
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuka kesempatan untuk berpartisipasi sebagai calon penyelenggara program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan 2027.
Kesempatan tersebut dibuka untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya lembaga yang belum pernah bermitra.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah menyatakan lembaganya berkomitmen memperluas jaringan kemitraan pendidikan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah berjalan sejak 2015.
"Kami ingin dari Sabang sampai Merauke ada keterwakilan perguruan tinggi," ujar Alfansyah di Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Alfansyah menegaskan komitmen BPDP dalam mendorong kompetensi dan daya saing tenaga kerja perkebunan agar terserap optimal di berbagai lini industri.
"Kami berharap setiap peserta program pengembangan SDM terutama beasiswa bisa terserap di sektor perkebunan, pabrik, hingga industri hilir kelapa sawit," tuturnya.
Sebagai langkah awal, BPDP telah menyelenggarakan Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2027 secara komprehensif.
BPDP secara khusus mendorong perguruan tinggi baru dengan program studi relevan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperluas jangkauan akses pendidikan bagi masyarakat.
BPDP membuka kesempatan untuk perguruan tinggi baru berpartisipasi sebagai calon penyelenggara program pengembangan SDM perkebunan tahun 2027.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- CityUHK Tembus Peringkat Keempat Asia dalam QS 2027
- Bea Cukai Gandeng BPDP, Edukasi Pelajar SMA di Belitung dan Beltim Lewat Kegiatan Ini
- Siap Ikuti Bootcamp, 60 Entrepreneur Muda Bersaing Ketat Menjadi Juara Pertamuda 2026
- SVOC ke-4 di Shanghai Soroti Inovasi & Ketahanan Rantai Pasok Minyak Nabati
- Perluas Literasi Kepabeanan, Bea Cukai Edukasi Mahasiswa dari Berbagai Kampus
- Beasiswa Cendekia Baznas 2026 Sasar 300 Mahasiswa di Delapan Negara