BPDP Danai 400 Riset Sawit, PASPI Dorong Hasil Publikasi Jadi Solusi Nyata di Industri

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tercatat telah mendukung pendanaan 400 judul penelitian di sektor kelapa sawit, mencakup berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir per tahun 2025.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mengapresiasi komitmen BPDP dalam mendukung kegiatan riset di sektor kelapa sawit.

Sejauh ini, berbagai riset yang didanai BPDP mencakup berbagai macam topik, mulai dari pengembangan material baru berbasis sawit dan biomassa bernilai tambah tinggi.

Selain itu, topik tentang studi yang relevan dengan lingkungan perkebunan dan kajian sertifikasi juga turut didanai, demi mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan dan mendukung ekonomi sirkular atau circular economy.

"Riset yang dibiayai BPDP mulai dari hulu hingga hilir sektor kelapa sawit. Dari sudut ini, komitmen BPDP dalam mendukung riset-riset sawit sangat jelas terlihat," kata Tungkot dalam keterangan pers, dikutip pada Rabu (8/4).

Tungkot berharap BPDP dapat terus mengoptimalkan dukungan terhadap kegiatan riset, termasuk melalui pelaksanaan evaluasi komprehensif secara berkala.

Guna memperoleh masukan strategis dalam meningkatkan efektivitas peran lembaga tersebut di bidang riset.

Di sisi lain, Tungkot juga menyoroti pentingnya evaluasi terkait minimnya hasil riset yang sukses diwujudkan menjadi inovasi nyata dalam praktik bisnis industri kelapa sawit.