BPDP Dorong UMKM Perkebunan Naik Kelas Melalui Promosi, Inovasi, dan Hilirisasi di ITTIE 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong upaya keberlanjutan dan peningkatan daya saing industri perkebunan kelapa sawit, kelapa dan kakao.

Kehadiran BPDP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan mendukung pengembangan UMKM berbasis kelapa sawit di Indonesia, baik dalam proses pembuatan, investasi, promosi maupun pemasaran bahkan ekspor.

Sebagai lembaga pengelola dana sawit yang diamanatkan untuk menyalurkan dana secara tepat sasaran dan transparan, BPDP memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan program-programnya kepada publik secara luas.

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Kegiatan promosi menjadi salah satu sarana efektif untuk menjangkau berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat umum.

Promosi ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan program kerja BPDP, tetapi juga untuk membangun citra positif industri kelapa sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan.

Keikutsertaan BPDP dalam Indonesia Tourism and Trade Investment Expo (ITTIE) 2026 merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat promosi sektor perkebunan nasional serta memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

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Sebagai ajang pameran berskala nasional yang mengintegrasikan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi, ITTIE 2026 menjadi platform yang efektif untuk mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

Melalui partisipasi ini, BPDP tidak hanya memperkenalkan berbagai program dan capaian yang telah dilaksanakan, tetapi juga mendorong terciptanya peluang investasi dan pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, kelapa, dan kakao, guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.