BPDP Hadir di JIFHEX 2026, Kenalkan Inovasi Produk Turunan Sawit dan Kakao

jpnn.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turut hadir dalam Jogja International Food & Horeca Expo (JIFHEX) 2026 yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Jumat (28/8/2026).

Keikutsertaan BPDP untuk memperluas edukasi masyarakat mengenai peran dan program BPDP, sekaligus memperkenalkan inovasi produk turunan komoditas perkebunan.

Dalam JIFHEX 2026, BPDP menghadirkan booth bertajuk “Palm Discovery Experience: An Edutainment Journey” yang dikemas dengan konsep edukasi dan hiburan (edutainment).

Melalui konsep tersebut, pengunjung dapat berinteraksi secara langsung melalui berbagai permainan, aktivitas edukatif, serta mengenal produk-produk UMKM hasil turunan kelapa sawit, kelapa, dan kakao.

Analis Kerja Sama Kelembagaan BPDP Muhammad Farouq mengatakan bahwa partisipasi BPDP dalam JIFHEX 2026 merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan informasi mengenai peran dan program BPDP kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih interaktif.

“Melalui JIFHEX 2026, kami ingin memperkenalkan lebih luas peran BPDP sekaligus menunjukkan berbagai potensi yang dapat dikembangkan dari komoditas perkebunan,” ucap Farouq dalam keterangannya.

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“Sawit, kelapa, dan kakao tidak hanya memiliki nilai sebagai komoditas, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah melalui inovasi dan kreativitas,” lanjutnya.

Menurut dia, kehadiran UMKM Smart Batik Indonesia dan Afa Cokelat dalam booth BPDP menjadi bagian penting dalam memperlihatkan secara nyata hasil inovasi dan pemanfaatan produk turunan komoditas perkebunan.