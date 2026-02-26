menu
BPDP Perkuat Dukungan Biodiesel untuk Ketahanan Energi dan Ekonomi Nasional
Workshop jurnalis program biodiesel sawit 2026, di Depok, Jawa Barat. Foto: BPDP

jpnn.com, JAKARTA - Program biodiesel berbasis kelapa sawit terus menunjukkan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional dan perekonomian Indonesia.

Peningkatan konsumsi biodiesel dinilai berdampak pada penghematan devisa serta penurunan emisi karbon dalam satu dekade terakhir.

Hal itu disampaikan dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang digelar di Depok pada 5–6 Februari 2026 dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi publik mengenai program biodiesel nasional.

Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menyebut lonjakan konsumsi biodiesel menjadi indikator keberhasilan kebijakan mandatori pemerintah sejak 2009.

“Hari ini hasilnya sangat terasa. Konsumsi biodiesel yang pada 2009 baru sekitar 1 juta kiloliter, kini sudah mencapai sekitar 15 juta kiloliter. Artinya naik lebih dari 1.100 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, sepanjang 2015–2025 program biodiesel telah menghemat devisa hingga Rp720 triliun dan menurunkan emisi sekitar 228 juta ton CO?.

“Masih ada anggapan program ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Faktanya justru sebaliknya. Dampaknya besar bagi tenaga kerja, petani, hingga harga tandan buah segar (TBS),” katanya.

Program biodiesel sawit terus diperkuat untuk menopang ketahanan energi dan ekonomi nasional.

