BPDP Tantang Mahasiswa Bikin Riset yang Mendongkrak Produktivitas Sawit, Kakao, Kelapa

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengajak mahasiswa Indonesia menghadirkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luas lahan.

Hal ini disampaikan dalam Web Seminar Call for Proposal Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027 yang menjadi bagian dari dukungan BPDP terhadap pengembangan riset sektor perkebunan.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan, mahasiswa memiliki peluang besar melahirkan perspektif baru dan solusi yang dapat menjawab persoalan nyata di industri perkebunan.

“Melalui lomba ini, kami berharap lahir inovasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, kakao, dan kelapa,” ujar Mohammad Alfansyah, Jumat (7/8).

Lomba Riset Tingkat Mahasiswa menjadi bagian dari dukungan BPDP terhadap penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan. Mahasiswa didorong menghasilkan gagasan yang kreatif, inovatif, aplikatif, dan memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Fokusnya tidak hanya mengejar kenaikan produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, keberlanjutan, hingga peningkatan kesejahteraan pekebun.

Anggota Tim Penilai Lomba Riset BPDP, Dr. Bandung Sahari, menilai peningkatan produktivitas pekebun rakyat menjadi salah satu kunci masa depan industri perkebunan Indonesia.

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Saat ini, sekitar 41 persen areal perkebunan kelapa sawit dikelola pekebun rakyat. Sementara, lebih dari 90 persen perkebunan kakao dan kelapa berada di tangan pekebun rakyat.

Menurut Bandung, peningkatan produksi tidak bisa terus mengandalkan perluasan lahan karena harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, pengendalian konversi lahan, dan pembangunan rendah karbon.