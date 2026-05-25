Bpfilters Hadirkan Solusi Inovatif untuk Efisiensi Mesin Diesel Pengguna B50

jpnn.com, JAKARTA - Produsen filter lokal Bpfilters memperkenalkan lini produk filter solar terbaru yang dirancang khusus untuk mesin diesel dan alat berat berbasis bahan bakar Biodiesel B50.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas rencana pemerintah memperluas implementasi program Biodiesel B50 di sektor industri nasional.

Peluncuran produk tersebut dijadwalkan berlangsung di Bogor pada Juni 2026. Bpfilters menyebut inovasi ini ditujukan untuk menjawab tantangan teknis yang dihadapi pelaku industri, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi.

Penggunaan B50 yang merupakan campuran 50 persen FAME atau B100 dinilai memiliki tantangan berbeda dibandingkan B40.

Kandungan FAME yang lebih tinggi membuat bahan bakar lebih mudah menyerap air, cepat teroksidasi, serta berpotensi memicu pembentukan sludge dan pertumbuhan mikroba di dalam tangki.

Direktur Utama Bpfilters Indonesia Bonny Pratama, mengatakan perusahaan telah menyiapkan teknologi filtrasi untuk mengantisipasi potensi gangguan pada mesin diesel akibat penggunaan B50.

“Bpfilters hadir berinovasi untuk mengantisipasi potensi keluhan yang mungkin muncul, seperti filter yang cepat buntu, injektor tersumbat, hingga penurunan produktivitas alat berat,” ujar Bonny Pratama, dikutip Minggu, 25 Mei 2026.

Dalam pengembangan produk filter terbaru tersebut, Bpfilters menerapkan tiga desain utama filtrasi, yakni Increase Filtration Area, Multi Stage Water Separation, dan Advance Micron Rating Media.