jpnn.com, MUARO JAMBI - Upaya memulihkan ekosistem gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjabtim terus diperkuat. Salah satunya melalui pembangunan Rumah Sepakat dan penanaman kembali berbagai jenis tanaman bernilai ekonomis di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kamis (19/11).

Pembangunan Rumah Sepakat tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Mayjen TNI Sriyanto. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi solusi permanen pengelolaan ekosistem gambut tahun 2026.

Selain itu, dilakukan penanaman bibit bambu jenis Betung serta peninjauan lokasi Water Intake. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan kawasan gambut yang sebelumnya terdampak kebakaran.

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Mayjen TNI Sriyanto mengatakan penanaman kembali dilakukan sebagai langkah memulihkan ekosistem gambut sekaligus menekan potensi terjadinya karhutla pada masa mendatang.

Menurutnya, penanaman diprioritaskan pada lokasi yang sebelumnya mengalami kebakaran. Luas area penghijauan akan disesuaikan dengan lahan yang telah terbakar dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Penanaman kembali ini adalah pemulihan ekosistem gambut, agar karhutla ke depan tidak terjadi lagi. Setidaknya bisa mengurangi terjadinya karhutla dengan cara seperti ini," ujarnya.

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"Kami melakukan penanaman tepat di lokasi terjadinya karhutla sebelumnya. Tanaman yang akan ditanam seluas lahan yang telah terbakar dan dilakukan secara bertahap," sambungnya.

Sriyanto menjelaskan, jenis tanaman yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Selain bambu Betung, terdapat bibit nanas, jelutung dan sejumlah tanaman lainnya.