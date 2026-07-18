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BPH Migas Kawal Upaya Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Antrean di SPBU Berangsur Terurai

BPH Migas Kawal Upaya Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Antrean di SPBU Berangsur Terurai
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BPH Migas terus mengawal upaya percepatan normalisasi distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di wilayah Sumut. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, MEDAN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal upaya percepatan normalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Berbagai langkah penguatan distribusi yang dijalankan secara intensif mulai menunjukkan hasil.

Kondisi antrean di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Medan dan wilayah sekitarnya, berangsur terurai sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.

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Untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah meningkatkan sekitar 35 persen kapasitas armada mobil tangki beserta awak mobil tangki, mengoptimalkan alih suplai dari Fuel Terminal Siantar, Fuel Terminal Kisaran, dan Integrated Terminal Lhokseumawe, serta memaksimalkan penerimaan dan penyaluran pasokan BBM melalui fasilitas Terminal BBM Medan Group di Labuhan Deli.

Berbagai langkah tersebut mendorong peningkatan penyaluran BBM ke SPBU hingga mencapai 120–125 persen dibandingkan kondisi normal.

Dalam peninjauannya di Fuel Terminal Medan Group, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan kondisi stok BBM di Sumatera Utara saat ini dalam kondisi aman.

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Pasokan juga terus diperkuat setelah dua kapal menyelesaikan proses bongkar muat jenis BBM tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

“Sehingga dengan rutinitas masyarakat sehari-hari, insyaallah sudah dapat mengurai antrean di SPBU yang tersebar di wilayah Sumatera Utara ini,” ujar Wahyudi.

BPH Migas terus mengawal upaya percepatan normalisasi distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di wilayah Sumut

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