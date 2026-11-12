BPI KPNPA dan Sahabat Polisi Dukung Kapolri Suyudi Ungkap Tuntas Penyadapan Presiden

jpnn.com - Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap secara tuntas kasus dugaan penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.

Dukungan itu disampaikan BPI KPNPA RI menyusul pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

BPI KPNPA RI berharap dukungan yang diberikan kepada Polri melalui forum tersebut menjadi momentum untuk membuka secara terang benderang seluruh rangkaian perkara, termasuk dugaan tindak pidana makar sebagaimana menjadi bagian dari pembahasan kasus tersebut.

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Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB. Rahmad Sukendar mendorong Kapolri Suyudi agar tidak berhenti pada pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat secara langsung, tetapi juga menelusuri siapa aktor intelektual yang berada di balik dugaan penyadapan itu.

Menurut Rahmad, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat jabatan, pangkat, maupun pengaruh kekuasaan.

"Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama yang muncul ke permukaan. Kami meminta Kapolri mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut," ujar Rahmad.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap proses penegakan hukum skandal penyadapan itu, BPI KPNPA RI bersama Sahabat Polisi Indonesia menyatakan akan menggelar aksi damai di DPR RI dan Mabes Polri.

Aksi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan dukungan moral kepada Kapolri agar tetap tegas, konsisten, dan berani menuntaskan penanganan kasus dugaan penyadapan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab terungkap.