BPIP Siap Gelar Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Usung Tema Perdamaian Dunia
jpnn.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah rampung.
Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat konferensi pers di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5).
Yudian menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Peringatan ini merupakan wujud komitmen bersama agar Pancasila terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Yudian.
Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Menurut Yudian, tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila relevan tidak hanya untuk menjaga persatuan nasional, tetapi juga menjadi dasar terciptanya perdamaian dunia.
BPIP juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.
Surat edaran itu menjadi acuan pelaksanaan upacara bagi lembaga negara, kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah hingga instansi pendidikan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah rampung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BPIP Bedah UU Sisdiknas, Temukan Pasal yang Tak Selaras dengan Nilai Luhur Bangsa
- Anggota MPR Himmatul Aliyah Dorong Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Jaga Pancasila
- Pancasila dalam Cermin Honocoroko: Integrasi Budaya, Spiritualitas, dan Negara
- Megawati di GPIB: Pancasila Jangan Cuma Dihapalkan
- Lestari Moerdijat: Nilai Kebangsaan Kunci Harmoni Bernegara
- Wakil Ketua MPR Sebut Pancasila Terbukti Mampu Hadapi Krisis Domestik Maupun Global