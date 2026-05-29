BPIP Siap Gelar Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Usung Tema Perdamaian Dunia

Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah rampung saat konferensi persdi Gedung BPIP, Jumat (29/5). Foto: Dok BPIP

jpnn.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memastikan persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah rampung.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat konferensi pers di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5).

Yudian menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peringatan ini merupakan wujud komitmen bersama agar Pancasila terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Yudian.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Menurut Yudian, tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila relevan tidak hanya untuk menjaga persatuan nasional, tetapi juga menjadi dasar terciptanya perdamaian dunia.

BPIP juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.

Surat edaran itu menjadi acuan pelaksanaan upacara bagi lembaga negara, kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah hingga instansi pendidikan.

