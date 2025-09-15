BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Utara Gelar Pelatihan Sensitivitas Rekrutmen Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Guna meningkatkan upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan memberdayakan tenaga kerja disabilitas, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) wilayah Jakarta Utara mengadakan pelatihan Sensitivitas Rekrutmen Disabilitas.

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk merekrut tenaga kerja disabilitas bagi seluruh perusahaan yang ada di Jakarta Utara.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Utara, Ivan Sahat H Pandjaitan mengungkapkan bahwa masih kurangnya pemahaman perusahaan dalam mempekerjakan disabilitas mulai dari akses informasi perekrutan serta cara berkomunikasi dengan disabilitas.

Baca Juga: 41 Perusahaan di Jawa Barat Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

“Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas sedikitnya 1% dari total pekerja. Program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan khususnya yang ada di wilayah Jakarta Utara dengan upaya mendukung keberagaman di dunia kerja,” ungkap Ivan di Pullman Hotel Central Park (19/08).

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kerja Jakarta Utara pun menggandeng PT Parakerja Disabilitas Bisa yang telah lebih dari 8 tahun berpengalaman dalam pemberdayaan disabilitas di Indonesia dan juga telah memiliki ribuan talenta disabilitas.

Adapun topik dari pelatihan ini tidak hanya seputar pemahaman regulasi kerja disabilitas namun juga strategi penempatan & adaptasi kerja disabilitas hingga bagaimana berinteraksi dengan para penyandang disabilitas.

Rezki Achyana, Founder Parakerja yang menjadi narasumber mengatakan bahwa disabilitas perlu untuk kita dukung, justru merekrut disabilitas adalah hal yang sangat efektif dan produktif untuk kelangsungan bisnis perusahaan.

“Disabilitas bukan orang yang memiliki keterbatasan, namun ia adalah sosok yang sangat hebat dan produktif dalam bekerja. Perusahaan kami sebagai perusahaan yang terus berkomitmen mendampingi disabilitas telah mempekerjakan mereka mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, logistik, dan juga kuliner. Mereka bisa dikatakan sangat fokus tentu jika kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik,” ujar Rezki.