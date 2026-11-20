jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat merespons kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah proyek pembangunan hotel di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/11).

Insiden patahnya alat berat crane tersebut mengakibatkan seorang pekerja meninggal dunia.

Korban diketahui bernama Fuad Bisri, seorang pekerja konstruksi asal Cirebon, Jawa Barat, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu.

Pascakejadian, korban dievakuasi ke rumah sakit sebelum akhirnya dipulangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melalui Kantor Cabang Jakarta Salemba segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan pemenuhan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi korban dan keluarganya.

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan Ady Hendrata menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.

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Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan dan perlindungan pekerja harus senantiasa menjadi prioritas, khususnya di sektor konstruksi yang memiliki risiko kerja tinggi.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa almarhum Fuad Bisri. Setiap pekerja berangkat dari rumah untuk mencari nafkah dengan harapan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Namun ketika risiko pekerjaan terjadi, negara harus hadir memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja dan keluarga yang ditinggalkan," ujar Ady.